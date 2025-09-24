Drooni osui turistien suosimalle alueelle kaupungin keskustaan, poliisi kertoi.

Israelissa ainakin 22 ihmistä haavoittui Jemenin huthien Eilatin kaupunkiin Punaisenmeren rannalla tekemässä drooni-iskussa keskiviikkona, kertoi Israelin armeija. Pelastushenkilöstön mukaan kahdella haavoittuneista oli vakavia sirpalevammoja.

Armeijan mukaan ilmapuolustus ei onnistunut pudottamaan droonia sen lähestyessä kaupunkia. Poliisin mukaan drooni osui turistien suosimalle alueelle kaupungin keskustaan.

Eilat sijaitsee Israelin eteläkärjessä lähellä Egyptin ja Jordanian rajaa.

Huthien sotilashallinnon edustaja Yahya Saree kertoi lausunnossaan huthien iskeneen kahdella droonilla Israelin eteläosassa sijaitseviin kohteisiin.

Eilatin kaupunginjohtaja Eli Lankri kertoi drooni-iskun häirinneen myös Eilatin sataman toimintaa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi Israelin vastaavan iskuun.

– Kaikkiin huthien terrorihallinnon hyökkäyksiin Israelin kaupunkeihin vastataan lujilla ja tuhoisilla iskuilla, kuten aikaisemmin on nähty, pääministerin lausunnossa sanottiin.

Huthit sanovat tukevansa palestiinalaisia ja ovat toistuvasti ampuneet ohjuksia ja lähettäneet lennokkeja Israeliin sen jälkeen, kun Israel aloitti hyökkäyksensä Gazassa toissa vuoden lokakuussa.

Israelissa vietettiin keskiviikkona juutalaisten uudenvuodenjuhlan toista päivää.