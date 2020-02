Israel teki ilmaiskuja Damaskoksen lähellä ja Gazassa – Israel torjui Gazan raketit

Raketteja Gazasta

Israelissa järjestetään parlamenttivaalit ensi viikolla. Kyseessä on kolmas kerta vuoden sisällä, kun maassa äänestetään knessetistä.

Pääministeri Benjamin Netanjahu on jälleen rinta rinnan keskustalaisen haastajansa Benny Gantzin kanssa. Netanjahu on ollut korruptioskandaalin keskellä ja hänen oikeudenkäyntinsä on tarkoitus alkaa maaliskuun puolenvälin jälkeen.