Varusnainen joutui marssilla upoksiin kymmeneksi minuutiksi – käräjäkäsittely alkaa

Syytetyt kiistävät syytteet.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely turmasta, joka sattui Uudenmaan prikaatissa Raaseporin Dragsvikissä lokakuussa 2023.

Syyttäjän mukaan yhdeksän varusmiestä käskettiin rannikkojääkärien barettimarssilla liian syvään veteen. 19-vuotias varusnainen oli veden alla noin kymmenen minuuttia. Hänet saatiin nostettua vedestä ja elvytettyä, mutta hän loukkaantui pahoin.

Harjoituksen johtajana toiminutta kapteeniluutnanttia ja harjoituksen rastinjohtajana toiminutta kersanttia syytetään muun muassa törkeästä vammantuottamuksesta. Syyttäjän mukaan he ovat kiistäneet syytteet.