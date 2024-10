Draamaa mestaruustaistoon? MM-ralli kunnolla käyntiin petollisilla teillä – MTV seuraa

Rallin aikataulu perjantaina:

EK3 Klatovy 2 (11,78 km)

Klo 9.10: Tänak on pätkän puolivälissä 0,2 sekuntia Neuvilleä edellä. Hieman autonsa oikean etukulman aerodynamiikkaa törmäyksessä torstaina menettänyt belgialainen on maalissa. Neuvillen auto on torstain jälkeisessä kunnossa, sillä kisassa ei ole vielä ollut kunnon huoltotaukoa.

Klo 9.07: Kuvayhteys on nyt kunnossa. Olosuhde näyttää melko kuivalta, pientä sumua ja sitä myötä kosteutta on havaittavissa.

Klo 8.37: Sami Pajari on kisan ainoa suomalaisnimi pääluokassa, mutta sitäkin mielenkiintoisempi. WRC2-luokassa edelleen mestaruustaistossa oleva Pajari ajaa nyt kolmannen kisansa Toyotan Rally1-autolla, ja ensimmäisen asvaltilla. Haaste on kova, mutta Pajari on osoittanut taitoa ja kylmäpäisyyttä läpi kauden. Intoakin on, kuten alla oleva video testierikoiskokeen maalista osoittaa.