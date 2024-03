EK2: Suomalaisille kaksoisvoitto, Rovanperä nousi kärkeen – MTV seuraa

PERJANTAIN OHJELMA:

TILANNE 2/19 EK:N JÄLKEEN:

SEURANTA:

EK2 Loldia 1 (19,17 km)

Klo 7.47: Suomalaisille kaksoisvoitto tältä pätkältä! Rovanperä on 0,9 sekuntia nopeampi kuin Lappi ja nousee näin kokonaistilanteessa kärkeen.

Klo 7.44: Katsuta häviää Lapille 9,0 sekuntia. Toyotat ovat siis todella kaukana – pois lukien Rovanperä, joka on väliajoissa 1,7 sekuntia Lappia edellä...

Klo 7.41: Lappi alittaa Tänakin ajan 1,7 sekunnilla ja on nyt kiinni pohja-ajassa! Samalla saadaan vahvistus, että Lapilla on tällä lenkillä vain yksi vararengas.

– Kaksi vararengasta on liikaa. Yksi riittää. Ihan ok pätkä, mutta auto aliohjasi valtavasti. En tiedä, pystymmekö parantamaan autoa. Ajat voisivat olla parempia, jos saisin auton paremmaksi.

Lappi on vahva erityisesti 11 kilometristä 17 kilometriin. Neuville taipui pelkästään tuolla osuudella 3,4 ja Tänak 4,2 sekuntia.

– Kaikki kunnossa. Auto ei tunnu hyvältä. Vähän vaikeaa on tasapainon kanssa. Emme odottaneet tällaista testi-ek:n jälkeen.

Klo 7.23: Rengasrikkojen vaara on päivän ensimmäisellä erikoiskokeella, varsinkin sen loppupuolella todella suuri. Ja siitä puheen ollen: tiedot kertovat, että Lappi olisi ainoana pääluokan kuljettajan lähtenyt ensimmäiselle lenkille vain yhdellä vararenkaalla.

– Jos se pitää paikkansa, on se pieni riski. Viime vuonnakin nähtiin aika monta rengasrikkoa jo aamulenkillä. Ei ole helppo homma päästä rengasrikoitta läpi. EP:llä on varaa ottaa yksi, mutta toinen jos tulee, niin se on keskeytys, MTV Urheilun asiantuntija Teemu Suninen sanoo.