Jalkapallon saksalaisjätti Bayern Münchenin maalivahti Manuel Neuer on kokenut ja saavuttanut jalkapallossa lähes kaiken mahdollisen, mutta 38-vuotias saksalainen joutui myöhään tiistai-iltana ammattilaisurallaan uuteen tilanteeseen. Hän sai ensimmäisen punaisen korttinsa.

Näyttävistä ja rohkeista vastaantuloistaan tunnettu Neuer säntäsi Saksan cupin neljännesvälierässä vastaan palloa rangaistusalueen ulkopuolelle ja kolasi kumoon vastustaja Leverkusenin hollantilaispeluri Jeremie Frimpongin.

Neuer ei pakoillut vastuuta tilanteen jälkeen, vaikka yli 800 ammattilaisottelua urallaan pelannut saksalainen katseli punaista korttia aluksi epäuskoisena.

– En yrittänyt satuttaa häntä. Mutta en lopulta koskenut palloon tilanteessa, Neuer myönsi ottelun jälkeen tiedotusvälineiden ristitulessa.

Tella yllätti varamaalivahdin

Manuel Neuer ajettiin ulos kentältä.

Neuerin ammattilaisuran ottelumäärästä on esitetty useita lukuja. Saksalaislehti Kickerin mukaan Neuer on pelannut 864 ottelua, kun mukana on maaottelut. Uutistoimisto AFP:n mukaan lukema on 866. Joka tapauksessa hän joutui uuteen tilanteeseen pitkän uran loppusuoralla.

Neuer kertoi toivoneensa aluksi, että Frimpong olisi ehtinyt paitsioon pystyjuoksussaan, mutta näin ei käynyt.

– Lopulta olet voimaton ja hyväksyt sen, mitä on päätetty, Neuer sanoi.

Frimpong nousi avauspuoliajalla tulleen tällin jälkeen nurmikolta ja pelasi ottelun loppuun.

Neuer tsemppasi kentältä poistuessaan 24-vuotiasta israelilaismaalivahti Daniel Peretziä, joka pääsi Bayernin tolppien väliin ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Leverkusen kukisti Bayernin lopulta 1–0, kun nigerialainen Nathan Tella yllätti Peretzin toisella puoliajalla tyylikkäällä puskumaalilla.

Suomen maajoukkueen ja Leverkusenin kapteeni Lukas Hradecky oli huilivuorossa ja antoi torjuntavuoron tshekkimaalivahti Matej Kovarille, joka oli pätevä paikkaaja myös viime kaudella. Leverkusen voitti viime kaudella Saksan mestaruuden ja cupin. Bayern johtaa nyt Bundesliigaa, mutta cupissa pelit päättyivät jälleen tappioon.