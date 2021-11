Dorothea Wiererille esitettiin erikoinen kysymys Bolshunovista ja Kläbosta – italialaistähti paaluttikin painavan puheenvuoron: "Olen pahoillani"

– Mikä vaikea kysymys! He ovat kaksi täysin erilaista persoonaa. Urheilijoina molemmat ovat todella vahvoja, tämä on vaikea valinta, Wierer pähkäili.

– Monet ihailevat Kläboa, koska hän on nuori ja avoinmielinen. Bolshunov on toisaalta sulkeutuneempi luonteeltaan. Ehkä tämä vaikutelma kehkeytyy siitä, että hänen kanssaan on vaikea kommunikoida englanniksi. Kaikki katsovat valitettavasti venäläisiä oudolla tavalla, ja olen toisinaan pahoillani nykyisten urheilijoiden puolesta, koska mitä on tapahtunut, on mennyttä, eikä nykyurheilijoiden tarvitse maksaa siitä, mitä tapahtui heitä ennen, Wierer sanoi ja viittasi ilmeisesti Venäjän viime vuosien laajamittaisiin dopingmyllerryksiin.