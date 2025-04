Donald Trumpin Tiffany-tytär paljasti esikoisensa sukupuolen ja viittasi laskettuun aikaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tytär Tiffany Trump saa pian esikoisensa.

Donald Trumpin, 78, tytär Tiffany Trump, 31, odottaa esikoistaan ja juhli viikonloppuna baby showereitaan. Hän näyttää paljastaneen uuden tulokkaan sukupuolen, sillä hänellä oli Instagramin tarinassaan yllään vaaleansininen, pitkä mekko, ja myös juhlien teemavärinä näytti olevan vaaleansininen. Voisi siis olettaa, että perheeseen on tulossa poika.

– Yksi kuukausi, hän kirjoitti sinisen sydämen ja karhuemojin kera.

Tarjolla näytti olevan ainakin vihreitä macaron-leivoksia ja muita tarjottavia, jotka oli koristelu Beatrix Potterin rakastetuilla Petteri Kaniini -hahmoilla.

Presidentti Trump ilmoitti tyttärensä ensimmäisestä raskaudesta Detroitin talousklubin tilaisuudessa lokakuussa 2024. CNN:n toimittaja Alayna Treenen X-julkaisun mukaan presidentti sanoi tyttärensä olevan ”hyvin poikkeuksellinen nuori nainen” ennen kuin hän lisäsi, että ”hän saa vauvan”.

Sisäpiiriläinen kertoi Page Sixille lokakuussa, että raskaus innoitti seurapiirikaunotarta asettumaan kotielämään aviomiehensä Michael Boulosin kanssa.

Tiffany Trump ja Michael Boulos saavat pian esikoisensa.IMAGO/MediaPunch/ All Over Press

Tiffany ja Michael tapasivat Lindsay Lohanin klubilla Mykonoksella, Kreikassa vuonna 2018. He kihlautuivat Valkoisen talon ruusutarhassa tammikuussa 2021, ja Tiffany sai sormeensa 13 karaatin sormuksen, jonka arvon on arvioitu olevan jopa 1,2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,1 miljoonaa euroa.

– Tunnen itseni siunatuksi ja olen innoissani seuraavasta luvusta, Tiffany kirjoitti tuolloin sosiaalisessa mediassa.

Avioliiton satamaan pari asteli 12. marraskuuta 2022 Floridassa sijaitsevassa Mar-a-Lagossa järjestetyssä juhlallisessa seremoniassa, jossa Donald saattoi tyttärensä alttarille.

Donaldilla on jo 9 lapsenlasta. Hänen vanhimmalla lapsellaan Donald Jr:lla on kaksi tytärtä, Kai, 17, ja Chloe, 10, sekä kolme poikaa, Donald III, 15, Tristan, 13, ja Spencer, 12. Donaldin lapsella Ericillä on 7-vuotias poika Eric Jr. ja 5-vuotias tytär Carolina. Donaldin lapsella Ivankalla on tytär Arabella, 13, ja kaksi poikaa, Joseph Frederick, 11, ja Theodore James, 8.

Lähde: Page Six