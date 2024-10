Donald Trumpin tytär Tiffany on raskaana

Donaldilla on jo 9 lapsenlasta. Hänen vanhimmalla lapsellaan Donald Jr:lla on kaksi tytärtä, Kai, 17, ja Chloe, 10, sekä kolme poikaa, Donald III, 15, Tristan, 13, ja Spencer, 12. Donaldin lapsella Ericillä on 7-vuotias poika Eric Jr. ja 5-vuotias tytär Carolina. Donaldin lapsella Ivankalla on tytär Arabella, 13, ja kaksi poikaa, Joseph Frederick, 11, ja Theodore James, 8.