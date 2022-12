Melania Trump häipyi vähin äänin varjoihin – missä on nykyään kohusta toiseen ratsastanut "historian vastahakoisin" ensimmäinen nainen?

52-vuotiaan Melania Trumpin tiedetään majailevan Mar-a-Lagon kartanossa, joka on tunnetusti myös liikemiehenä tunnetun Donald Trumpin ensisijainen asunto. Ennen Trumpin presidenttikautta Melania Trump asusteli New Yorkissa, mutta nykyään hän asuu lähteiden mukaan vakituisesti Floridassa, sillä tiettävästi parin yhteinen lapsi, 16-vuotias Barron Trump käy siellä yksityistä lukiota. Donald Trumpilla on myös neljä aikuista lasta aiemmista suhteistaan.