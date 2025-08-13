Donald Trumpin sensaatioveto toteutuu

Dana White ja Donald Trump UFC-tapahtumassa viime huhtikuussa.
Dana White ja Donald Trump UFC-tapahtumassa viime huhtikuussa. 2025 Jeff Bottari
Julkaistu 13.08.2025 09:05

MTV URHEILU – STT

Vapaaottelujärjestö UFC aikoo osallistua ensi vuonna Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlallisuuksiin poikkeuksellisella tavalla järjestämällä ottelutapahtuman Valkoisella talolla 4. heinäkuuta. 

UFC:n toimitusjohtaja Dana White kertoi paikallista aikaa tiistaina olevansa ehdottoman varma tapahtuman järjestymisestä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vieraillut UFC:n otteluissa säännöllisesti, ja White on Trumpin vankka tukija.

– Se (ottelutapahtuma) toteutuu varmasti. Puhuin hänelle, presidentille, edellisiltana, ja lennän hänen luokseen tämän kuun lopulla. Käymme läpi kaikki suunnitelmat ja luonnostelut, ja sitten päätämme, mitä hän haluaa ja mitä ei, White sanoi CBS-kanavalle, jonka emoyhtiö Paramount solmi hiljattain 7,7 miljardin dollarin arvoisen suoratoistosopimuksen UFC:n kanssa.

Trump puhui UFC-suunnitelmastaan julkisesti jo heinäkuussa

Lue myös: UFC-tähden ja kollegan tyttöystävän välillä yksityisviestejä – ottelija raivoaa: "Tämä on täysin henkilökohtaista"

UFC:stä on tullut Whiten aikana yksi maailman nopeimmin kasvavista urheiluyhtiöistä. Vapaaottelu on noussut lajina etenkin nuorten miesten suosioon.

Lisää aiheesta:

Miljardidiili: UFC:ssä mullistusDonald Trump yllätti – hurja urheilusuunnitelma Valkoiseen taloonUFC-pomolta erikoinen kommentti otteluillan alla: "En halua kuolla" – vakuuttelee lauantain tapahtuman turvallisuuttaKoronavirus ei hetkauta – UFC puuhastelee uutta otteluiltaa toukokuulleUFC:ltä melkoinen poikkeusratkaisu koronaviruksen takia – tappelut erikoiseen paikkaanUFC-pomo Dana White kohauttaa: Paikka superottelulle on löytynyt
UFCVapaaotteluDonald TrumpUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

UFC