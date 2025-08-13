Donald Trumpin sensaatioveto toteutuu

Vapaaottelujärjestö UFC aikoo osallistua ensi vuonna Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlallisuuksiin poikkeuksellisella tavalla järjestämällä ottelutapahtuman Valkoisella talolla 4. heinäkuuta.

UFC:n toimitusjohtaja Dana White kertoi paikallista aikaa tiistaina olevansa ehdottoman varma tapahtuman järjestymisestä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vieraillut UFC:n otteluissa säännöllisesti, ja White on Trumpin vankka tukija.

– Se (ottelutapahtuma) toteutuu varmasti. Puhuin hänelle, presidentille, edellisiltana, ja lennän hänen luokseen tämän kuun lopulla. Käymme läpi kaikki suunnitelmat ja luonnostelut, ja sitten päätämme, mitä hän haluaa ja mitä ei, White sanoi CBS-kanavalle, jonka emoyhtiö Paramount solmi hiljattain 7,7 miljardin dollarin arvoisen suoratoistosopimuksen UFC:n kanssa.

Trump puhui UFC-suunnitelmastaan julkisesti jo heinäkuussa.

UFC:stä on tullut Whiten aikana yksi maailman nopeimmin kasvavista urheiluyhtiöistä. Vapaaottelu on noussut lajina etenkin nuorten miesten suosioon.