UFC-tähden ja kollegan tyttöystävän välillä yksityisviestejä – ottelija raivoaa: "Tämä on täysin henkilökohtaista"

UFC:ssä kuplii tulinen keitos Hamzat Tshimajevin ja Paulo Costan välillä.

Brasilialainen UFC-vapaaottelija Paulo Costa on sanonut venäläislähtöisen ottelijan Hamzat Tshimajevin lähettäneen viestejä tyttöystävälleen. Näin on käynytkin, mutta Tshimajev kertoi toisen osapuolen avanneen pelin.

– Miksi minä lähettäisin yksityisviestiä jonkun vaimolle? Hän lähetti yksityisviestin ilmoittaessani ottelusta tyyliin että "Hamzat, älä ota sitä niin vakavasti. Yritämme vain luoda rahaa ja hypeä", Tshimajev sanoi lehdistötilaisuudessa.

Tshimajev väitti vastanneensa tähän, että häntä ei kiinnosta ja että "aion piestä jätkäsi, ja se siitä".

– Sitten Costa ottaa kaiken henkilökohtaisesti.

Hamzat Tshimajev esitti versionsa viestien kulusta.2024 Zuffa LLC

"Haluan satuttaa häntä"

Costa on höyrynnyt asiasta.

– Haluan otella häntä vastaan todella kovasti. Haluan satuttaa häntä, mies puhisi.

– Meidän täytyy otella. Hän puhui minusta todella pahoja asioita tyttöystävälleni Instagramin yksityisviesteissä. Tämä on täysin henkilökohtaista. Olen vihainen jo kuullessani hänen nimensä, joten meidän täytyy otella.

Tshimajev on kohtaamassa eteläafrikkalaisen Dricus Du Plessisin ottelussa UFC:n keskisarjan mestaruudesta ensi viikon lopulla. Hänen ja Costan välistä ottelua ei ole suunnitelmissa.

– Ehkä tulevaisuudessa, jos hän voittaa pari ottelua, mutta en usko hänen tekevän niin. Viimeisten viiden vuoden aikana hän on voittanut vain yhden ottelun.

Tosin heinäkuussa Costa otti toisen voittonsa tuolle ajanjaksolle päihitettyään venäläisen Roman Kopylovin. Tappiota Costalle on viiteen vuoteen mahtunut neljä.