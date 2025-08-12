Miljardidiili: UFC:ssä mullistus

UFC:n omistaja TKO Group ja suoratoistoyhtiö Paramount ovat solmineet seitsemän vuoden mittaisen sopimuksen vapaaotteluorganisaation lähetysoikeuksista Yhdysvalloissa.
Ensi vuonna voimaan astuva sopimus on arvoltaan huimat 7,7 miljardia dollaria eli noin 6,6 miljoonaa euroa. Yhdysvalloissa on totuttu seuraamaan UFC:tä lisämaksullisista lähetyksistä (pay per view), mutta kuukausimaksullinen Paramount aikoo muuttaa tämän toimintamallin.
– UFC:n huippukiinnostavien otteluiltojen lisääminen palveluumme on valtava voitto, toimitusjohtaja David Ellison totesi.
Paramount fuusioitui tuotantoyhtiö Skydancen kanssa vain muutama päivä ennen UFC-kauppojen varmistumista. Tuon sopimuksen arvo oli 8,4 miljardia dollaria.
– Kun fuusio varmistui, sopimus syntyi nopeasti, TKO Groupin kaupallinen johtaja Andrew Schleimer kommentoi.
UFC järjestää keskimäärin 43 tapahtumaa vuosittain. Nämä tavoittavat Yhdysvalloissa noin 100 miljoonaa katsojaa ja maailmanlaajuisesti lähes 950 miljoonaa taloutta.