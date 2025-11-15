Jalkapallomahti Espanja jatkoi voittotahtiaan miesten MM-karsinnoissa, kun se kaatoi lauantaina vieraissa Georgian 4–0.

Lohkon toinen kärkiporukka Turkki kukisti kotonaan Bulgarian 2–0 ja piti hennot haaveensa suorasta MM-pääsystä elossa.



Espanja isännöi Turkkia karsintalohkon päätöskierroksella tiistaina. Kaikki ottelunsa voittanut Espanja on kolme pistettä edellä Turkkia, ja maaliero Espanjalla on niin murskaava, että sen pudottaisi lohkon ykkössijalta vain vähintään seitsemän maalin tappio. Espanjan kolmastoista peräkkäinen lopputurnausosallistuminen on siis lähempääkin lähempänä.



Espanjalta puuttuivat Georgiassa tähtilaitamies Lamine Yamalin ohella sellaiset suuruudet kuin Rodri, Dani Carvajal ja Nico Williams, mutta voitto tuli silti helposti. Espanjan maalintekijät olivat Mikel Oyarzabal kahdesti, Martin Zubimendi ja Ferran Torres.