Norjan miesten jalkapallomaajoukkue on ottanut Italiasta voiton MM-karsinnoissa selvin lukemin 4–1.
Samalla norjalaiset sinetöivät lohkovoiton ja varmistivat paikkansa ensi vuoden MM-lopputurnauksessa. Kyseessä on Norjan ensimmäinen MM-lopputurnauspaikka sitten vuoden 1998.
Italia oli ehtinyt karata ottelun alkuvaiheessa johtoon Francesco Pio Espositon maalilla, mutta Antonio Nusan onnistui tasoittaa tilanne toisen puoliskon alkupuolella.
Ottelun ratkaisseen 2–1-maalin teki 78. peliminuutilla Norjan tähtihyökkääjä Erling Haaland, joka heilutti verkkoa uudemman kerran vain noin puolitoista minuuttia myöhemmin.
Loppulukemat sinetöi Jörgen Strand Larsen ottelun lisäajalla.
Norja voitti kaikki kahdeksan karsintaotteluaan ja lunasti lohkonsa kärkisijan 24 pisteellä. Haaland teki karsintaotteluissa yhteensä 16 maalia.
– Olen onnellinen, mutta enemmänkin huojentunut, Haaland kommentoi ottelun jälkeen Norjan TV2:lle.
Norjan kruununprinssi Haakon hehkutti maajoukkueen suorituksia sunnuntaina.