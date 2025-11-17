Jalkapallon MM-karsinnoissa pudonneen Nigerian päävalmentaja Éric Chelle syytti Kongon demokraattista tasavaltaa "voodoosta".

Kongon demokraattinen tasavalta piti MM-kisaunelmansa elossa lyömällä Nigerian sunnuntaina Afrikan karsintojen päätösottelussa Marokon Rabatissa. Varsinainen peliaika päättyi 1–1, ja Nigeria hävisi maalittoman jatkoajan jälkeen rangaistuspotkukilpailun 3–4.

Nigeria jää toista kertaa peräkkäin ulos miesten MM-lopputurnauksesta.

Nigeriaa tämän vuoden alusta päävalmentanut malilainen Éric Chelle ei tyytynyt perusjargoniin puidessaan joukkueensa putoamista.

– Koko rangaistuspotkukilpailun ajan Kongon jätkä teki voodoota. Joka kerta. Siksi olin hieman hermostunut, Chelle latasi toimittajille ESPN:n mukaan.

Kun mieheltä kysyttiin, mitä hän näki, hän heilutti oikeaa kättään. Luotsi sanoi, ettei tiennyt, käytettiinkö proseduurissa "vettä tai jotain sellaista".

The Athleticin mukaan Chelle olisi puhunut monikossa, että "Kongon pelaajat" tekivät voodoota.

Kongon demokraattisen tasavallan edustaja kiisti Chellen väitteet.

Lue myös: