Donald Trump vertaa itseään kuninkaaseen – härski viittaus klassikkolehteen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vertaa itseään kuninkaaseen Valkoisen talon virallisella Facebook-tilillä.

Alun perin Trumpin omassa, Truth Social -palvelussa julkaistussa kuvassa Trump on ”kruunannut” itsensä kuninkaaksi muutama päivä sen jälkeen, kun hänen hallintonsa kumosi New Yorkin autoilijoille asetetut uudet tietullit.

Postauksen kuvassa Trump hymyilee leveästi kultainen kruunu päässään ja New Yorkin siluetti taustallaan.

Kuva on tehty tiettävästi tekoälyllä ja muistuttaa hämmentävästi Time-lehden kantta.

– Ruuhkamaksut ovat kuolleet. Manhattan ja koko New York on pelastettu. Kauan eläköön kuningas, postaukseen on kirjoitettu.

"Onko tämä totta?"

Valkoisen talon julkaisema postaus herättää runsaasti kritiikkiä Facebookissa.

– Onko tämä totta? Kuinka noloa maallemme, yksi kommentoi.

– Onko tämä oikeasti Valkoisen Talon sivu, toinen ihmettelee.

– Mitä ihmettä? Kuningas? Tämä on kauhistuttavaa, kolmas kirjoittaa.

Myös yhdysvaltalaispoliitikot ovat ottaneet kantaa Trumpin julkaisemaan kuvaan.

Muun muassa Virginian demokraattiedustaja Don Bayer huomauttaa viestipalvelu X:ssä, että Yhdysvalloissa ei ole kuningasta.

Myös Illinoisin demokraattikuvernööri JB Pritzker kommentoi Trumpin julkaisua pitämässään puheessa.

– Meillä ei ole kuninkaita Yhdysvalloissa, enkä aio polvistua sellaisen edessä.

Tammikuun alussa Manhattanilla otettiin käyttöön uusia ruuhkamaksuja, joiden ansiosta ruuhkautuminen New Yorkissa on vähentynyt dramaattisesti.

New Yorkin kuvernöörin Kathy Hochulin mukaan muun muassa työmatkalaisten liikkuminen on sujuvampaa maksujen ansiosta.

– Julkinen liikenne on New Yorkin elinehto ja ratkaisevan tärkeää taloudelliselle tulevaisuudellemme, kuten itsekin newyorkilainen Trump hyvin tietää, Hochul sanoi lausunnossaan.

– Olemme lakien kansakunta, emme kuninkaan hallitsema, hän lisäsi.

Liikenneministeri Sean Duffy ilmoitti keskiviikkona 19. helmikuuta Huchulille, että liittovaltion virkamiehet keskustelevat osavaltion kanssa suunnitelmasta lakkauttaa ruuhkamaksut New Yorkissa.

New Yorkin julkisen liikenteen yhtiö Metropolitan Transportation Authority haastoi Duffyn ja liittovaltion viranomaiset oikeuteen väittäen, että Trumpin hallinto pyrkii lopettamaan ruuhkamaksut laittomasti ja hätiköidysti.

MTA on suunnitellut käyttävänsä ruuhkamaksuista saatavat tuotot tärkeisiin parannuksiin kaupungin joukkoliikennejärjestelmässä.

New Torkissa liikkuu päivittäin noin 3,6 miljoonaa ihmistä metrolla ja 1,4 ihmistä linja-autolla.

