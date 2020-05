Presidentti Donald Trump saattaa vihdoin laittaa maskin kasvoilleen vieraillessaan suojaintehtaalla – kyseessä ensimmäinen isompi retki Valkoisen talon ulkopuolelle kuukausiin

Trumpin on määrä vierailla tänään Phoenixissä sijaitsevalla Honeywellin tehtaalla. Honeywellin arizonalaistehtaalla valmistetaan kasvomaskeja, joista on tullut yksi selkeimmistä symboleista koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Honeywell-visiitti on Trumpin ensimmäinen isompi retki Valkoisen talon ulkopuolelle noin kahteen kuukauteen. Vierailu on osa Trumpin tuoretta pyrkimystä avata Yhdysvaltain talous, jota koronan vuoksi asetetut liikkumisrajoitukset ovat rytyyttäneet.

Kriitikot syyttäneet Trumpia

Pence kuvattiin maskittomana - myönsi olleensa väärässä

Yhdysvalloissa koronakuolemien määrä on maailman tartuntatautitilannetta seuraavan Worldometer-sivuston mukaan noussut yli 71 000:een. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut koronan vuoksi 215 ihmistä miljoonaa asukasta kohden.

Suomessa vastaava luku on 44.Varmistettuja tartuntoja Yhdysvalloissa on yli 1,2 miljoonaa. Tartuntoja on 3 700 kappaletta miljoonaa asukasta kohden. Suomessa tartuntoja on 977 kappaletta miljoonaa asukasta kohden.