Tuomari estänyt Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston työntekijöiden lomautukset

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on keskeyttänyt Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAIDin työntekijöiden lomautukset väliaikaisesti. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Tuomari määräsi presidentti Donald Trumpin hallinnon välittömästi lopettamaan suunnitelmansa lomauttaa ainakin 2 200 viraston työntekijää.

CNN:n mukaan virastoon oli suunniteltu jäävän alle 300 välttämättömänä pidettyä työntekijää lauantaista lähtien. Noin 500 työntekijää on jo ennestään lomautettu, eikä tuomarin määräys päde heihin.

Kaikkiaan virastossa on töissä noin 10 000 työntekijää, joista suuri osa on ulkoista työvoimaa. Virasto on lomauttanut heistä jo monia.

Trumpin hallinto oli jo määrännyt tuhansia ulkomailla työskenteleviä työntekijöitä palaamaan Yhdysvaltoihin, ja ulkomaanapu on jäädytetty kolmeksi kuukaudeksi. Tuomarin päätös keskeyttää myös työntekijöiden nopeutetun kotiinpaluun.

Viraston toiminnan häiriintyminen on aiheuttanut suorastaan paniikkia esimerkiksi Afrikan maissa, joissa tuki on ollut elintärkeää. USAID toimii noin 120 maassa.

USAIDilla on vuodessa runsaan 42 miljardin dollarin budjetti, jolla rahoitetaan kehitysyhteistyöhankkeita ja ruoka-apua eri puolella maailmaa.

Trump on aiemmin sanonut, että hän haluaa USAIDin suljettavan kokonaan. Virasto on viime päivinä käytännössä jo joutunut maan hallinnon haltuun ottamaksi.