Donald Trump oli yli kuukauden hiljaa – viime yönä X:ssä alkoi tapahtua kummia

Donald Trumpin julkaisut viestipalvelussa X:ssä ovat herättäneet viime päivinä suurta kummastusta.

Yhdysvaltojen presidentti on jakanut viimeisen vuorokauden aikana toinen toistaan oudompia, meemityylisiä videopätkiä.

Trumpin ivan kohteeksi ovat joutuneet sekä Illinoisin että Kalifornian kuvernöörit, J. B. Pritzker ja Gavin Newsom. Eilen torstaina julkaistussa pätkässä Newsom esiintyy päässään Trump 2028 -lippalakki.

Muutama videoista on julkaistu Washingtonin aikaan keskiyöllä, mikä asettaa Trumpin toiminnan entistä erikoisempaan valoon. Toinen niistä on tekoälyllä luotu klippi, jossa Pritzker sumopainii New Jerseyn entisen kuvernöörin Chris Christien kanssa.

Trump jakoi myös tekoälyvideon, jossa hän tanssii Cracker Barrell -ravintolaketjun maskotin kanssa Village Peoplen "YMCA"-kappaleen tahdissa. Julkaisu liittyy aiempaan kohuun ketjun logon muutoksesta.

Trump, yhdessä muiden kriitikoiden kanssa, väitti, että Cracker Barrellin uudistettu ulkoasu oli yritys vedota ”valistuneisiin” tunteisiin ja luopua brändin perinteisistä arvoista. Lopulta ketju perui logouudistuksen.

– Kaikki faninne arvostavat tätä suuresti. Onnea tulevaisuuteen, ansaitkaa paljon rahaa ja ennen kaikkea tehkää asiakkaanne jälleen onnellisiksi, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussa saagan jälkeen.

Viimeisimmässä Trumpin naama on editoitu mukaan Mount Rushmoren muistomerkkiin, neljän muun presidentin seuraksi. Monet Trumpin kannattajat ovat vaatineet, että maan historian 47. Yhdysvaltain presidentti lisättäisiin ikoniseen teokseen.

Voit katsoa erikoiset julkaisut yllä olevalta videolta.

