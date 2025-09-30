Videopalvelu oli jäädyttänyt tilin sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat olivat hyökänneet Yhdysvaltain kongressitaloon tammikuussa 2021.
Videoiden jakoalusta Youtube on suostunut maksamaan 22 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin nostaman kanteen sovittelemiseksi.
Kanteen syynä oli Trumpin Youtube-tilin jäädyttäminen hänen kannattajiensa vuoden 2021 tammikuussa Yhdysvaltain kongressitaloon tekemän hyökkäyksen vuoksi. Trumpin oli katsottu lietsoneen levottomuuksia sosiaalisessa mediassa.
Youtuben omistaa Alphabet, joka on myös hakukonejätti Googlen emoyhtiö.
Youtubelta saatavat 22 miljoonaa dollaria menevät Trust for the National Mall -säätiön kautta Valkoisen talon laajennusprojektiin, selviää oikeudelle jätetystä asiakirjasta. Varoja on määrä käyttää rakennuksen itäsiipeen kaavaillun yli 8 000 neliömetrin kokoisen juhlatilan rakentamiseen.
Youtube on suostunut lisäksi maksamaan yhteensä 2,5 miljoonaa dollaria kanteeseen osallistuneille Trumpin liittolaisille. Näihin lukeutuu muun muassa konservatiivipolitiikkaa edistävä American Conservative Union -organisaatio.
Aiemmin tänä vuonna Facebookin emoyhtiö Meta ja Elon Muskin omistama X suostuivat niin ikään maksamaan miljoonakorvauksia Trumpille vastaavasta syystä nostettujen kanteiden vuoksi.