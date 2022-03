Dolly Parton kieltäytyi Rock & Roll Hall of Famesta – ei koe ansainneensa ehdokkuutta

76-vuotias kantritähti Dolly Parton on kieltäytynyt kunniasta päästä Rock & Roll Hall of Fameen, kertoo Metro -lehti. Laulaja sanoo, ettei koe ansainneensa tunnustusta vielä. Parton julkaisi lausunnon omassa Twitterissään ja kertoi seuraajilleen vetäytyneensä ehdokkuudesta.

– Dolly täällä. Vaikka olen äärimmäisen imarreltu, että olen ehdolla Rock & Roll Hall of Fameen, niin en koe ansainneeni sitä. En halua, että äänet jakautuvat minun takiani, joten kunniallisesti vetäydyn kisasta.

– Toivon, että Rock & Roll Hall of Fame ymmärtää ja on valmis harkitsemaan minua uudelleen, jos olen koskaan sen arvoinen, laulaja jatkaa.

Kantritähti kuitenkin paljastaa ehdokkuuden inspiroineen häntä tekemään haluamansa rock-levyn joskus tulevaisuudessa. Partonin mies Carl Dean on aina kannustanut vaimoaan levyttämään albumillisen rock-kappaleita, kertoo Metro-lehti.

– Dolly Partonin, jos jonkun kuuluu olla Rock & Roll Hall of Famessa. Sinun olisi pitänyt olla jo vuosia sitten, yksi kirjoittaa.

– Jos joku ansaitsee tulla valituksi, niin se on Dolly, Toinen hehkuttaa.

Aiemmin Rock & Roll Hall of Fameen on valittu muun muassa Elvis, Stevie Wonder, sekä Madonna.