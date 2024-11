Hulvaton Dolly Parton imitaatio kerää katseluita.

Drag-artisti Marko Vainion eli taiteilijanimellä tunnetun Divetin humoristinen tulkinta laulaja Dolly Partonista on noussut viraaliksi Instagram-hitiksi. Viimeisten päivien aikana videota on katsottu jo yli 30 miljoonaa kertaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Vainion esityksessä Partonin rintavarustus alkaa pyörimään vauhdikkaasti, mikä herättää katsojissa mielipiteitä.

– Täydellisesti tehty, niin mahtavaa lavahuumoria, seuraaja kommentoi.

– Tämä on niin tyhmä ja niin nerokas samaan aikaan, toinen miettii.

Lue myös:Suosittu drag-artisti Marko Vainio erityisestä ammatistaan: "On se suoritus ja hikinen setti"

– Aivan liian hauskaa, Instagramissa kommentoidaan.

Video on saanut myös soraäänet liikkeelle sosiaalisessa mediassa. Osan kommentoijien mielestä esitys on naista halventava.

– En voi ymmärtää, miten miesvartaloinen saa tehdä komediaa naisvartalosta, seuraaja pohtii.

– Pilkkaa naistenvartaloa ja menee viraaliksi, henkilö ihmettelee.

Video on herättänyt myös poliittista keskustelua.

Video on kuvattu Edinburghin Fringe -festivaaleilla. Tiedotteen mukaan Vainio on iloinen videon saamasta huomiosta ja uusista seuraajista, jotka on tullut sen myötä.

– On hauskaa nähdä, että klippi on tavoittanut ihmisiä Australiasta Yhdysvaltoihin. Samalla menestys on kuitenkin tuonut mukanaan uusia haasteita.

– Tuhansien uusien seuraajien myötä minun pitää nyt tuottaa sisältöä sekä suomeksi että englanniksi, Vainio kertoo tiedotteessa.

Kansainvälisestä huomiosta inspiroituneena Vainio vitsailee odottavansa vielä erään erityisen tähden reaktiota.

– Odotan, koska itse Dolly Parton kommentoi videota, tiedotteessa kerrotaan.