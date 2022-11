Bruce Springsteenin mammuttimainen kauppa käynnisti eläköitymishuhut – näin tähti vastaa: "Se oli vain ajoituskysymys"

– Olen juuri päässyt siihen pisteeseen elämässäni, tiedäthän, että olen 73-vuotias ja musiikkini oikeudet menivät Columbia Recordsille, jonka tiesin pitävän niistä todella hyvää huolta. Se oli vain ajoituskysymys ja ajattelin, että "Ok, se on järkevää." Springsteen kommentoi kauppoja Howard Sternin radioshow'ssa.

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

– Esiinnyin Pete Seegerin kanssa Washingtonissa Obaman virkaanastujaisissa. Pete oli 91 tai 92-vuotias ja hän tuli ulos laulamaan This Land Is Your Land. Niimpä katson noita kavereita ylöspäin.

Springsteen on voittanut urallaan monia palkintoja mukaan lukien 20 Grammya, Oscarin ja Tonyn. Hänellä on oma laattansa Rock and Roll Hall of Famella, jonka lisäksi hän on saanut Yhdysvaltojen korkeimman siviilikunniamerkin Presidential Medal of Freedomin.