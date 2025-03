Dolly Parton paljastaa edesmenneen miehensä "kärsineen paljon" ennen kuolemaansa

Laulaja-näyttelijälegenda Dolly Partonin aviomies Carl Dean kuoli maaliskuun alussa.

Laulaja-näyttelijälegenda Dolly Partonin, 79, aviomies Carl Dean kuoli 3. maaliskuuta 82-vuotiaana. Kuolinsyytä ei ole kerrottu, mutta Parton kertoi Knox Newsin 17. maaliskuuta julkaistussa haastattelussa, että hänen miehensä ”kärsi paljon” ennen kuolemaansa.

– Olen voinut paremmin kuin luulinkaan. Olen ollut hänen kanssaan 60 vuotta. Minun on siis opeteltava uudelleen joitakin asioita, joita olemme tehneet. Mutta pidän hänet aina lähellä. Minulla on rauha siksi, että hänellä on rauha. Mutta se ei estä minua kaipaamasta häntä ja rakastamasta häntä, Parton jatkoi haastattelussa.

Dolly Parton ja Carl Dean vuonna 2006

Hän antoi haastattelun Dollywood-huvipuistonsa 40-vuotisjuhlan myötä. Laulaja kertoi, kuinka Dean vieraili Dollywoodissa usein ilman häntä ja halusi aina ostaa lipun. Dean ei halunnut saada lippua ilmaiseksi vain sen takia, että oli Partonin aviomies. Monet pitivät Partonin mukaan tätä tapaa hauskana.

Parton esiintyi ensimmäistä kertaa julkisesti Deanin kuoleman jälkeen 14. maaliskuuta toivottaakseen kausikortin haltijat tervetulleiksi Dollywoodiin sen 40. kauden kunniaksi. Puhuessaan faneilleen hän osoitti kunnioitusta Deanille.

– Totta kai tulen aina rakastamaan ja kaipaamaan häntä, mutta halusin teidän tietävän, että tulen aina rakastamaan teitä, hän sanoi.

Parton totesi puheessaan, että hän oli ollut hyvin tunteellinen viimeisten kahden viikon aikana ja tarvitsi naurua ja hauskanpitoa.

– Olen itkenyt tarpeeksi viimeisen parin viikon aikana, hän totesi.

Parton tapasi Deanin Nashvillen pesulan ulkopuolella vuonna 1964. He menivät naimisiin kaksi vuotta myöhemmin.

20. maaliskuuta Parton palasi punaiselle matolle uuden Dolly Parton’s Threads: My Songs in Symphony -konserttikiertueensa Nashvillen ensi-illassa.

Lähde: US Weekly