Median lisäksi Anneli Auerin oikeudenkäyntiä on seuraamassa dokumenttiryhmä, jota ohjaa Pekka Lehto.
– Teemme dokumenttielokuvaa oikeusjärjestelmän vedenpitävyydestä, Lehto leukaili MTV:lle aulassa sen jälkeen, kun oikeus oli vetäytynyt pohtimaan oikeudenkäynnin salaamista suljettujen ovien taakse.
– Dokumentti näytetään todennäköisesti suljettujen ovien takana.
Aueria syytettiin aiemmin ex-miehensä Jukka S. Lahden murhasta. Tapauksesta Lehto ohjasi Ulvilan murhamysteeri -dokumenttielokuvan vuonna 2014.