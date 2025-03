Näissä asioissa Gasellit-yhtyeen jäsenet eivät halua kuulla toistensa vastauksia: "Aika harvoin hirveän mielenkiintoisia"

Gasellit-yhtyeen Hätä-Miikka, Päkä, Thube ja Musa-Jusa etsivät ratkaisuja kansalaisten ongelmiin Julkkisten tietotoimisto -ohjelmassa.

Uudessa Julkkisten tietotoimisto -sarjassa julkisuudesta tutut henkilöt, eli toimiston asiantuntijat, pohtivat kansalaisten esittämiä ongelmia ja tarjoavat niihin ainutlaatuisia – ja joskus kyseenalaisia – ratkaisuja.

Toimiston asiantuntijoina ohjelmassa nähdään muun muassa Gasellit-rap-yhtye, jonka muodostavat Hätä-Miikka, Päkä, Thube ja Musa-Jusa.

Nelikon mukaan heidän oli luontevaa osallistua Julkkisten tietotoimisto -ohjelmaan juuri tällä porukalla.

– Olisi erikoisempaa, jos osallistuisimme eri porukalla tähän touhuun. Gasellien kanssa toimimme ja olemme vastanneet aika paljon jengin kyselyihin jo muutenkin somessa, Hätä-Miikka kertoo MTV Uutisille.

– Minä kyllä kyselin, että voisinko tulla tänne kummitätini kanssa, mutta eivät he tuotannossa olleet kovin aurinkoisia tämän ehdotuksen suhteen. Täällä siis olemme koko bändillä paikalla. Kivaa, koska olemme loppupeleissä päässeet aika vähän tekemään tv-ohjelmia koko porukalla, Päkä säestää.

Yhtye ajattelee, että heidän vahvuutensa Julkkisten tietotoimisto -ohjelmassa on se, että heitä on neljä.

– Useammat aivot tarkoittavat enemmän ulkoista aivokapasiteettia. Se helpottaa kysymyksiin vastailua. Sen takia meitä on ylipäätään neljä tässä bändissä, että saamme raavittua kasaan yhden normaalin älykkyysosamäärän, Hätä-Miikka heittää.

– Enemmän on enemmän. Meitä on tässä neljä, ja meillä kaikilla on omat vahvuutemme, joita pääsemme ehdottomasti hyödyntämään ja näyttämään, Päkä säestää.

Thube kertoo, että nelikolla on kokemusta vertaistuen antamisesta heidän yhtyeensä piirissä, ja että he tapaavat usein antaa toisilleen neuvoja ja vastauksia – välillä liikaakin, jolloin jollakulla saattaa mennä hermot.

Räppärit kertovat, että on olemassa lukuisia asioita, joihin he eivät haluaisi kuulla toistensa vastauksia. Hätä-Miikka heittää esimerkiksi "skeidan koostumuksen".

– Se on yksi sellainen, joka ei ole pakollinen. Toki joskus tekee mieli tietää, jos on vaikka syöty samassa ravintolassa, hän sanoo Päkän kompatessa häntä.

Musa-Jusa ei puolestaan ole kiinnostunut kuulemaan toisten unista.

– Ne ovat aika harvoin hirveän mielenkiintoisia. Mutta jos teillä nyt on ihan sairaan hyviä (unia), niin saatte kertoa, mutta muuten ei kyllä kiinnosta.