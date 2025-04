Gasellit-yhtyeeltä yllätysilmoitus

Gasellit-yhtye jää parin vuoden keikkatauolle ensi syksynä.

Gasellit-rap-yhtye, jonka muodostavat Hätä-Miikka, Päkä, Thube ja Musa-Jusa, kertoo jäävänsä tulevan kiertueen jälkeen parin vuoden keikkatauolle.

Yhtyeen 26 keikkaa sisältävä One More Year (For a while) -kiertue starttaa toukokuun lopussa Kuopiosta ja päättyy Allas Sea Poolin keikkoihin 5–-6. syyskuuta. Niiden jälkeen yhtye jää keikkatauolle.

– Kilsoja on siis kertynyt keikka-auton mittariin kiitettävästi. Me ollaan päästy bändinä mukaan moniin unohtumattomiin tapahtumiin, mutta samalla se on tarkoittanut sitä, että vuosien mittaan monet sukujuhlat ja ystävien häät on jääny keikkojen vuoksi väliin. Nyt on hyvä hetki keskittyä fiilistelemään noita muita juttuja, tiedotteessa kerrotaan.

– On meillä unelmia ja suunnitelmia myös bändin tulevaisuuden suhteen. Niistä ei kuitenkaan tässä vaiheessa haluta vielä hiiskua.