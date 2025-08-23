Sexmane jää syyskuussa tauolle. Räppäri valotti MTV Uutisten haastattelussa taukopäätöksensä taustoja ja kertoi, millä mielin suuntaa kohti tulevaa.

Rap-artisti Sexmane, oikealta nimeltään Max Sene jää syyskuussa määrittelemättömän pituiselle tauolle keikkalavoilta. Räppärin parhaillaan käynnissä oleva kiertue huipentuu viimeiseen keikkaan Helsingin Altaalle perjantaina 12. syyskuuta.

Edessä häämöttävä tauko herättää Sexmanessa haikeita tunteita. Samalla hän on kuitenkin myös innoissaan tulevasta. Viime vuodet ovat olleet työntäyteisiä, ja keväällä räppäri tajusi olevansa tauon tarpeessa.

– Tuntuu, että olen tehnyt viisi tai kuusi vuotta todella paljon. Neljä albumia ja laskeskelin, että yli sata biisiä, UMK, jäähalli, eli lähes kaiken, mistä olen voinut unelmoida. Keväällä minulla oli vähän vaikeampaa ja paloin vähän loppuun. Siitä huomasin, että okei, nyt on hyvä pitää breikkiä, räppäri kertoi MTV Uutisille Flow-festivaleilla.

– Se on tässä ajassa aika pelottavaa, koska uusia (artisteja) tulee koko ajan ja pitäisi olla aktiivinen, mutta uskon, että tämä tekee hyvää, hän jatkoi.

Sexmane Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa helmikuussa 2024./All Over Press

Vaikkei Sexmanea tullakaan toviin näkemään keikkalavoilla, aikoo hän kuitenkin tehdä taukonsa aikana musiikkia. Sitä, milloin hän palaa takaisin esiintymislavoille, ei räppäri tiedä itsekään.

– Mutta ehkä se on tässä jopa siisteintä. Olen monta vuotta tiennyt koko ajan mitä tapahtuu: julkaistaan biisi, vedetään kiertue, tulee kesä... Nyt on pelottavaa, mutta kiinnostavaa kun en tiedä, mitä tapahtuu. Voin rauhassa miettiä, mitä haluan tehdä.

Päätös tauolle jäämisestä syntyi räppärin mukaan helposti. Hän kertoi myös perheensä olevan päätöksestä mielissään.

– He tietävät, että olen aika työnarkomaani. Olen omistanut vähän kuin kaiken elämäni musiikille, tämä on vienyt mennessään. Tämä on ollut ihanaa, mutta kyllä perheenikin on ihan fiiliksissä siitä, että uskalsin tehdä tällaisen päätöksen.

Sexmanella ei ole vielä selkeää suunnitelmaa sen suhteen, aikooko hän olla taukonsa aikana esillä julkisuudessa. Ainakin sosiaaliseen mediaan räppäri haluaa ottaa etäisyyttä.

– Se osaa olla aika raaka mesta. Siellä on paljon hyvää, mutta haluaisin jotenkin nauttia tästä, enkä elää kaikkea somen kautta, hän sanoi.

Sexmane paljasti, että Helsingin Altaan-keikalla tullaan käymään läpi koko hänen tähänastinen uransa, jonka lisäksi luvassa on myös uutta. Keikka tulee hänen mukaansa olemaan spektaakkeli isolla s:llä.

– Tulossa ovat aikalailla kaikki, keiden kanssa olen työskennellyt. Siitä voi päätellä, että siellä on ainakin paljon kollegoita messissä. Setti on erilainen, se tulee kestämään varmaan jonkun kaksi tuntia, hän lupaili.

– Aion nauttia. Keikat ovat kuitenkin olleet minulle ehkä tärkein juttu. Nautin niistä ja ne ovat nostaneet musiikkiani. Minusta tuntuu, että ihmiset ovat löytäneet minut keikkojen ja fyysisten tapaamisten jälkeen. He ovat ehkä tajunneet enemmän, kuka tämä jäbä on.