Disneyn Lightyear-elokuvaa ei näytetä 14 maassa – naisparin suudelma on liikaa

Disney on aiemminkin kieltäytynyt leikkaamasta saman sukupuolen viittauksia elokuvistaan. Toukokuussa 2022 se ei suostunut poistamaan kohtauksia Marvel-elokuvastaan Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Saudi-Arabia ja kourallinen muita Lähi-idän maita eivät näyttäneet elokuvaa.