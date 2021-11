Sointu Borg kieltäytyi nuorena kymppitonnien escort-keikoista, mutta esiintyi taustatanssijana ilman kokemusta – Diili-tähti avoimena rahasta: "Vahvassa muistissa, kun ei tiedä millä maksaa laskut"

Räväkästä henkilöbrändistään tunnetun Diili -voittaja ja yrittäjä Sointu Borgin , 29, suurimpia tulonlähteitä ovat puhekeikat, someyhteistyöt ja hänen vip- ja messuemäntiä välittävä yrityksensä Viphost Finland. Lisäksi Borg työskentelee Diilissä luodun start up -yrityksen parissa.

– Olenhan minä ihan loppu ja väsynyt, mutta se on minulla niin vahvassa muistissa, että kun ei tiedä millä maksaa laskut, niin jotenkin minulla on myös sellainen paniikki koko ajan, että nyt kun menee hyvin ja rahaa tulee, että jossain kohtaa se yhtäkkiä taas loppuu kaikki niin kuin seinään, hän jatkaa.

– Kyllähän minua on nuorena esimerkiksi nämä luksus escort-toimistot lähestyneet, ja niistä viikon reissuistahan olisi tarjottu kymmeniä tuhansia, hän muistelee lisäten, että kaikki työ, josta maksetaan veroja, on arvokasta työtä, mutta seuralaispalvelut eivät ole sitä, mihin hän on aikoinaan halunnut hakeutua työskentelemään.