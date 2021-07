Diili-ohjelmasta tuttu Noora Fagerström teki aiemmin viittä eri työtä – näin elämäntaso muuttui menestyskonseptin myötä: "Nyt on kiva ottaa vähän iisimmin"

View this post on Instagram

"Ajattelin, että nyt minulle riittää"

– Ajattelin myös yrityksen parasta. Se lähti nollasta ja teimme kaiken itse. Kun minä lopetin, liikevaihto oli vähän vajaa 19 miljoonaa ja työntekijöitä oli 550. Se on jo hyvin erilaista johtamista kuin se Start Up, minkä aloitin.

"Elän omilla sijoituksilla"

Fagerström ei kuitenkaan jäänyt täysin toimettomaksi yrityskaupan myötä. Itseään touhukkaaksi luonnehtiva yrittäjä on mukana tällä hetkellä kymmenessä eri hallituksessa: hän mentoroi muita yrittäjiä ja pyörittää kahta muuta yritystä.

– Joistain hallituksen kokouksista maksetaan palkkiota. Elän omilla sijoituksilla. Meillä on asuntosijoitusta mitä tehdään ja sijoitetaan myös osakkeisiin. Sillä täytyy sumplia. Palkkaa en ota mistään tällä hetkellä. Olin melkein 10 vuotta toimitusjohtajana ja koen, että nyt on kiva ottaa vähän iisimmin.

Idea smoothie-baarista tuli urheilun kautta

Työn tekemisen lisäksi Fagerström on ollut myös kova treenaamaan. Urheiluharrastuksen myötä hän myös keksi ideansa smoothie-baarista.

– Mentiin 2009 miehen kanssa Balille Singaporen lentokentän kautta. Minulla oli siinä vaiheessa vuosi koulua jäljellä. Näin lentokentällä jo kaukaa samaisen mehubaarin, jonka olin nähnyt Dubaissa ja tajusin, että tämä se on! Siitä tiesin, että tämän minä teen Suomeen.

Parisuhde ja työ samassa paketissa

– Alussa oli haastavaa, kun oli valtataistelua siitä, kuka päättää ja mistä asioista. Nyt on kolme pientä lasta ja kaikilla harrastuksia ja kouluja. On tosi hyvin saatu sumplittua arkea.

– Olemme perustaneet isännöintitoimiston. Tämäkin tuli omasta tarpeesta. Minulla on niin huonoja kokemuksia isännöinnistä ja koen, että sitä voisi tehdä paljon paremmin.

Fagerström kertoo mielipiteensä Diili-voittaja Sointu Borgista

Viimeisimmän Diili-kauden voitti Sointu Borg, josta on ohjelmasta voiton myötä tullut tuttu myös persoonallisena julkkiksena.

– Sointu on ihana. Kyllä alusta asti katsoin, että siinä on tekijätyyppi: Paljon kontakteja, hirveästi ideoita eikä pelännyt sanoa ajatuksiaan ääneen, vaan toi ne esille. Nyt me ollaan tehty töitä kimpassa. Perustettiin se yritys, joka tuli siinä finaalijaksossa.