Jaajo Linnonmaa jättää Diilin

Jaajo Linnonmaa kertoo Instagram-tilillään jättävänsä Diili-ohjelman.

– Viime syksynä, kun oltiin saatu viimeinen kausi kuvattua, kysyin neuvonantajiltani mielipidettä jatkokaudelle. Fakta on se, että kun syksy kuvataan Diiliä ja kevät sitä promotaan, niin 6 kuukautta keskittymistä tv-ohjelmaan syö pahasti resursseja muista duuneista ja perhe-elämästä. Molemmat olivat mun kanssa samaa mieltä, että nyt on hyvä hetki lopettaa, kun ohjelma on vielä suosionsa huipulla.

Hän kertoo, että Diili on ollut hänelle iso oppimatka ja se on poikinut paljon uusia projekteja. Linnonmaa kertookin nyt, että hän haluaa nyt keskittyä muihin asioihin, kuten Helsingin Kasarmitorin Superterassi-tapahtumaan. Hän toivoo, että Diili saa jatkoa jonkun toisen yrittäjän puolesta.



– Diili on hieno formaatti ja toivottavasti se saa jatkoa, jonkun toisen intohimoisen yrittäjän vetämänä. Olemme jättäneet oven myös auki tulevaisuutta varten eli meidät saattaa jatkossakin nähdä Diilissä, jos uusia mielenkiintoisia projekteja tulee eteen, hän kirjoittaa.

Jaajo Linnonmaalla ja hänen vaimollaan Maijalla on neljä yhteistä lasta: kaksoistytöt, jotka syntyivät vuonna 2014, tytär, joka syntyi vuonna 2016, ja poika, joka syntyi vuonna 2020.