Lähes kaikkien maiden väestö alkaa vähentyä vuosisadan loppuun mennessä, ennustaa tuore tutkimus

IHME-instituutin (Institute For Health Metrics and Evaluation) tekemän tutkimuksen mukaan korkea syntyvyys kehittyvissä maissa ja alhainen syntyvyys kehittyneissä maissa ajaa osaltaan merkittävää sosiaalista murrosta.



Hedelmällisyysluku on jo puolessa maailman maista liian alhainen, jotta niiden nykyinen väestömäärä pysyisi yllä. Vuosisadan loppuun tultaessa tilanne on tutkimuksen ennusteen mukaan tällainen 97 prosentissa maailman maista ja territorioista.



Ainoastaan Samoalla, Somaliassa, Tongalla, Nigerissä, Tshadissa ja Tadzhikistanissa hedelmällisyysluvun ennakoidaan olevan vuonna 2100 sellaisella tasolla, että väestömäärä kasvaa. Väestön uusiutumistaso on laskennallisesti 2,1 lasta naista kohden.