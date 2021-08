Presidentti Biden kunnioittaa ahdistelusyytösten vuoksi eronneen New Yorkin kuvernöörin ratkaisua – uudeksi kuvernööriksi nousee ensimmäistä kertaa nainen

– Raportin mukaan olen syyllistynyt seksuaaliseen häirintään. Se on otsikko, jonka ihmiset ovat nähneet ja kuulleet. He raivostuivat siitä, kuten pitääkin. Joka tapauksessa otsikko on valheellinen, Cuomo sanoi.

Myös Cuomon isä toimi New Yorkin kuvernöörinä

Cuomo valittiin New Yorkin kuvernööriksi ensimmäisen kerran 2010 ja uudelleen 2014 sekä 2018. Hän oli isänsä Mario Cuomon tavoin kolmannella kaudella New Yorkin kuvernöörinä. Mario Cuomo toimi New Yorkin kuvernöörinä vuosina 1983–1994. Andrew Cuomon pikkuveli Chris Cuomo puolestaan on tunnettu toimittaja uutiskanava CNN:llä.