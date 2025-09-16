Mestarien liigan kausi 2025-2026 on saatu käynnistettyä. Kauden avausmaali nähtiin PSV:n ja Union SG:n välisessä kamppailussa, jossa jälkimmäinen viimeisteli ensimmäisen osuman. Belgialainen Union SG pelaa ensimmäistä kauttaan Mestarien liigassa.

Ottelua ehdittiin pelata vajaat kymmenen minuuttia, kunnes PSV:n Ricardo Pepi rikkoi rangaistuspotkun arvoisesti. Kanadalainen Promise David laukoi pallon varmasti verkkoon.

David on pelannut aiemmin muun muassa Maltan pääsarjassa sekä Viron kentillä Nömme Kaljun paidassa. Union SG iski vielä ennen taukoa toisen kerran, nyt vastahyökkäyksestä. Maalin viimeisteli Anouar Ait El Hadj.

Katso osuma pääkuvan videolta. Alla olevalla videolla Union SG:n 2-0-osuma.

1:18