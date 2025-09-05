David Bowien salainen viimeinen projekti löydettiin hänen työhuoneestaan

Muusikko David Bowie suunnitteli viimeisinä kuukausinaan musikaalia.
Muusikko David Bowie kuoli 69-vuotiaana vuonna 2016 ja hänen viimeiseksi albumikseen jäi Blackstar samaisena vuonna.
Bowie sairasti maksasyöpää 18 kuukautta ennen kuolemaansa.
Viimeisinä kuukausinaan hän oli aloittanut projektin, jota hän kuvaili muistiinpanoissaan "1700-luvun musikaaliksi".
The Spectator -nimisestä teoksesta eivät tienneet edes hänen lähimmät yhteistyökumppaninsa. Muistiinpanot löydettiin hänen työhuoneestaan vuonna 2016.
Yksinoikeudella BBC:lle jaetut muistiinpanot kuvaavat Bowien kiinnostusta taiteen ja satiirin kehitykseen 1700-luvun Lontoossa sekä sisältävät tarinoita rikollisjengeistä.
Muistiinpanot löytyivät sellaisina kuin hän oli ne jättänyt: kiinnitettyinä seiniin ja säilöttyinä hänen toimistoonsa New Yorkissa.
Bowien työhuone oli aina lukossa, ja vain hänellä itsellään ja hänen henkilökohtaisella avustajallaan oli sinne avain.
Muistiinpanot löydettiin, kun arkistonhoitajat alkoivat luetteloida Bowien omaisuutta.
Jos musikaaliteos olisi valmistunut, se olisi toteuttanut yhden Bowien elinikäisistä tavoitteista. Bowie nimittäin sanoi vuonna 2002 haastattelussaan BBC:n Radio 4:n John Wilsonille, että aivan uransa alussa hän halusi todella kirjoittaa jotakin teatteriin.
Muistiinpanot on nyt lahjoitettu V&A-museolle Bowien muun jäämistön kanssa, mihin kuuluu noin 90 000 esinettä.
Muistiinpanot ovat ihmisten nähtävillä museossa 13. syyskuuta alkaen.
Lähde: BBC