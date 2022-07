Barbie-nukke kuin David Bowie – inspiraatio legendaarisesta videosta

View this post on Instagram

Barbienuken yllä nähtävä puuterinsininen puku on mallinnettu Bowien Life on Mars? -musiikkivideolla nähtävästä puvusta, joka oli teetetty hänelle kuvauksia varten mittatilaustyönä. Nukella nähdään myös raitapaita, kuviollinen solmio ja platform-pohjalliset kengät.

Hänen läpimurtoalbuminsa oli The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, mikä ilmestyi vuonna 1972. Bowie menestyi myös näyttelijänä.