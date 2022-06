Huippumalli Iman julkaisi harvinaisen kuvan David Bowiesta tyttärensä kanssa – fanit sekosivat

Huippumalli Iman julkaisi vanhan kuvan miehestään David Bowiesta ja pariskunnan tyttärestä Lexistä Yhdysvalloissa vietetyn isänpäivän johdosta, kertoo Hello! -lehti.

Instagramissa harvoin yksityisiä kuvia julkaiseva Iman postasi kuvan, jossa David Bowie poseeraa yhdessä tyttärensä Lexin kanssa. Parivaljakolla on kuvassa miltei sama tyyli ja pikku Lexi on pukenut päälleen isänsä housut, jotka on yritetty vyöllä kuroa sopiviksi.