Venäjä valmistautuu tulevien vuosien vaaleihin tiukentamalla otettaan verkosta – halua on kuitenkin enemmän kuin kykyä, ja yritykset hallita internetiä ovat epäonnistuneet ennenkin

– Vaalien alla Venäjän hallituksen ja Kremlin päämotiivi on halu estää sellainen poliittinen sisältö, joka ei ole peräisin valtiolta tai sen hallittavissa olevilta yrityksiltä. He haluavat hallita informaatiovirtoja tehdäkseen vaalien tapahtumista ennalta arvattavia, Zavadskaya kertoo.

Sinut tunnetaan



Karin mukaan internetin käyttö nimettömänä on pyritty estämään sillä, että kaikkien nettisurffaajien on tunnistauduttava vähintään puhelinnumerolla, eikä prepaid-liittymiäkään saa myydä ilman ostajan tunnistamista.

Teleoperaattorien taas on asennettava tiloihinsa laitteet, joiden kautta tiedustelupalvelu FSB pääsee seuraamaan venäläistä verkkoliikennettä ja televiestinnän valvontaviranomainen Roskomnadzor voi sulkea verkkosivuja. Operaattorien on säilytettävä välittämiään puheluita ja sähköposteja puolen vuoden ajan viranomaisia varten.

Halua enemmän kuin kykyä



– Valvontaa ei saa aukottomaksi, vaan aina viranomaisten tavoittamattomissa liikkuu sellaista tietoa, joka niitä kiinnostaisi. Minuutissa internetiin laitetaan liki 200 miljoonaa sähköpostia ja jos niistä edes sadasosa on venäläisiä, se on jo kaksi miljoonaa viestiä minuutissa. Siitä voi laskea, paljonko niitä lähetetään tunnissa ja päivässä. Ei niihin kaikkiin pääse kiinni mitenkään, Kari sanoo.

Venäjä on myös tietokoneteknologian kehittämisessä useita vuosia länsimaita jäljessä. Karin mukaan esimerkiksi käsky käyttää pääasiassa venäläisiä ohjelmistoja valtionhallinnossa on annettu jo vuosia sitten, mutta hyvien kotimaisten vaihtoehtojen puuttuessa liki kaikkialla on jatkettu länsisoftaan nojaamista.

– Suurin osa heidän yrityksistään hallita internetiä on epäonnistunut. Esimerkiksi Telegram-pikaviestipalvelun tapauksessa hallitus on yrittänyt kaikkensa ja on käyttänyt valtavasti rahaa ja voimavaroja palvelun suitsimiseksi Venäjällä, mutta tulos on ollut yhtä tyhjän kanssa, Zavadskaya sanoo.