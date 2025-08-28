Daniel Ståhl Timanttiliigassa: "Perkele"

Ruotsalais-turkulainen kiekonheittäjä Daniel Ståhl karjaisi kirosanan kovaan ääneen suomen kielellä ensimmäisen hettonsa perään Timanttiliigan finaalissa Zürichissä.

Ståhlin heitto epäonnistui täysin, ja ruotsalainen huusi kailotti "Perkele" heittonsa perään.

Katso Ståhlin suoritus jutun ylälaidan videolta.

Ståhl ei ollut suinkaan ainoa joka kirosi suomeksi Zürichin kisojen aikana. Antero Mertaranta sai nimittäin Norjan Karsten Warholminkin kiroilemaan Ståhlin tapaan. Jutun ja videon siitä voit avata alla olevasta linkistä.

Ståhl ei löytänyt heittoaan vielä toisellakaan kierroksella, kun hänen heittonsa kolahti häkin tolppaan. Jälleen ruotsalaisen suusta sinkoili ärräpäitä suomen kielellä. Kolmannella kierroksella Ståhl sai vihdoin tuloksen. Kiekko kantoi heti komeasti 66,47, millä hän kiilasi siinä vaiheessa kisan toiselle sijalle.

Daniel Ståhl edustaa Ruotsia, mutta on hänen äitinsä on syntynyt Suomessa. Ståhl on viettänyt paljon aikaa Turussa ja hän puhuu sujuvasti suomen kieltä.

Timanttiliigan finaalin lajilähetykset ovat jo käynnissä MTV Katsomossa. Päälähetys kisoista alkaa klo 19.25.