Oho: Daniel Ståhlilla outo tilanne kesken kilpailun

Kiekonheittäjäsuuruus Daniel Ståhl alkoi yllättäen nauraa kesken suorituksensa.

Ruotsinsuomalaisella Daniel Ståhlilla oli erikoinen tilanne sunnuntaina Sollentunan kilpailussa Ruotsissa.

Kun mies oli heittämässä kisan toista laakiaan, hän pysähtyikin ja alkoi nauraa, raportoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Ståhl huudahti "kom igen", minkä voi suomentaa esimerkiksi "no, no". Englanniksi vastaava lausahdus olisi "come on".

Sitten 32-vuotias karju sinkosi limpun taivaalle ja väline kantoi 67,42 metriin.

Sunnuntain pisimmän siivunsa Ruotsin tähti nasautti kolmannellaan: 68,02.

Ståhl voitti kilpailun selkeästi. Slovenian Kristjan Ceh heitti toiseksi 66,19-metrisellä tuloksella.

Kaasua

Olot olivat nyt erilaiset kuin aiemmin. Kiekkorinki oli siirretty kentän toiselle puolelle.

– Pieni vastatuuli vasemmalta teki heittämisestä hiukan vaikeampaa, Ståhl kommentoi.

Hän haluaa parantaa maakontaktiaan, mutta nyt se oli jo hyvin lähellä sitä mitä mies toivoo.

– Minun on vain painettava kaasua. Kunto kohenee. Nyt kun edessä on Timanttiliigaa ja Finnkampen, minun on vain jatkettava. Haluan paahtaa eteenpäin.

Ståhlin kauden toistaiseksi paras on kesäkuulta Paavo Nurmen kisoista: 70,19. Tokion MM-kisoihin on reilu kuukausi aikaa.