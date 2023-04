Harry Potterina tunnetusta Daniel Radcliffestä, 33, tuli isä

Harry Potterina tunnettu näyttelijä Daniel Radcliffe , 33, on saanut esikoisensa pitkäaikaisen kumppaninsa näyttelijä Erin Darken, 38, kanssa. Radcliffen tiedottaja vahvisti asian sen jälkeen, kun tähti nähtiin työntelemässä lastenrattaita New Yorkissa. Vauvan sukupuolta tai syntymäaikaa ei ole kerrottu.

Maaliskuussa pariskunnan kerrottiin odottavan perheenlisäystä. He ovat olleet yhdessä vuosikymmenen, sillä he tapasivat Kill Your Darlings -elokuvan kuvauksissa vuonna 2013.