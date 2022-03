Daniel Radcliffe ei palaa Harry Potter -rooliinsa uutuuselokuvassa – vihje faneille luo kuitenkin toivoa tulevaisuudesta: "En koskaan sano ei koskaan"

Harry Potter -tähti Daniel Radcliffe ei ole kiinnostunut palaamaan velhojen maailmaan Harry Potter and the Cursed Child -elokuvasovituksen vuoksi. Näytelmä pyörii paraikaa Broadwaylla ja kuudessa muussa kaupungissa ympäri maailmaa.

– En koskaan aio sanoa "ei koskaan". Star Wars -kavereilla meni 30, 40 vuotta ennen kuin he palasivat rooleihinsa. Minulla vuosia on takana vasta 10. Se ei ole asia, josta olisin todella kiinnostunut juuri nyt tekemään.

Vaikka Radcliffe on ripustanut Rohkelikko-vaatteensa toistaiseksi naulakkoon, on hänen faniensa silti mahdollista nähdä tähti valkokankaalla. Hän näyttelee elokuvassa Weird: the Al Yankovic Story, joka on elämäkerta Weird Al Yankovicista.