Emma Watson paljastaa, miten vastanäyttelijän yllättävä avoimuus liikutti häntä Harry Potterin -erikoisjaksossa

Vuoden ensimmäisenä päivänä suoratoistopalvelu HBO Maxiin julkaistu Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts -erikoisjakso tarjoili elokuvasarjan faneille liudan uusia paljastuksia, sekä hellyttäviä hetkiä näyttelijöiden tavatessa pitkän ajan jälkeen.

Nyt Hermione Grangeria elokuvissa näytellyt Emma Watson on avautunut Voguen tuoreessa haastattelussa siitä, mikä hänelle nosti erikoisjakson aikana erityisesti tunteet pintaan.

"Olin hämmentynyt siitä, kuinka haavoittuvainen ja ystävällinen hän päätti olla niin julkisesti"

Grint muun muassa toteaa hänen ja Watsonin kahdenkeskisen keskustelun aikana, että Watson on tälle ikuisesti perhettä, heidän kasvettua yhdessä lapsista aikuisiksi Harry Potter -elokuvien kuvauksissa.

– Se on vahva side, tulemme aina olemaan osa toistemme elämää, Grint toteaa jaksossa Watsonille.

Näyttelijät tsemppaavat toisiaan ja lähettävät vauvakuvia

Yhä yhteyttä toisiinsa pitävillä Watsonilla, Grintillä ja Radcliffella ei ole kuulemma yhteistä ryhmäviestiketjua, mutta he juttelevat toistensa kanssa silti usein.

– Rupert lähettelee minulle kuvia tyttärestään Wednesdaysta. Dan ja minä yritämme yleisesti ottaen rauhoittaa toistemme hermoja. Me molemmat yritämme pääasiassa pysyä poissa parrasvaloista, joten on ollut mukavaa saada toisiltamme tukea, koska tiesimme, että on tulossa toinen aalto huomiota, Watson kertoo.