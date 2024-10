Anton Lundell puhkesi kukkaan Aleksander Barkovin sairausloman aikana – suomalaiskipparilta vuolaat kehut: "Uskomaton"

Lundellin alkukausi on ollut upea. Neljännen kautensa Floridan auringon alla aloittanut suomalainen sai Barkovin loukkaantumisen myötä ison tulosvastuun, jonka hän on kantanut ylpeästi ja komeasti. Lundell on iskenyt kauden 11 ensimmäiseen otteluun 12 (5+7) tehopistettä.

Barkov oli alkukaudella sivussa kahdeksasta ottelusta loukkaantumisen vuoksi. Vaikka kaukalon ulkopuolella istuminen otti koville, antoi Lundellin vahvat esitykset aihetta iloon.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Aika hyvältä se näytti. Tietysti vihaan olla pois peleistä ja katsella sivusta. Anton on pelannut tosi hyvin monta vuotta meillä ja tämä vuosi on ollut ihan uskomaton. Viime vuodesta lähtien ottanut isoja askeleita ja pelasi uskomattomat playoffit. Sama on jatkanut tänä vuonna. Pelannut tosi hyvin kiekon kanssa ja ilman kiekkoa, Barkov kehuu.

Lundell itsekin myöntää, että joukkueen alkukauden loukkaantumiset ovat osaltaan siivittäneet hänet nykyiseen lentoonsa.

– Meillä on ollut aika paljon äijiä poissa. Se on tuonut hyökkääjille lisää peliaikaa ja on ollut pakko nousta esiin. On tuntunut hyvältä. Totta kai on saanut pelata enemmän ja sitä kautta ehkä saanut vähän tiivistää tatsia. Itseluottamus on aika korkealla tällä hetkellä ja tavoite on pitää se, Lundell kertoo.

Lundell solmi kesällä kuuden vuoden mittaisen ja 30 miljoonan dollarin arvoisen jatkosopimuksen Floridan kanssa ja monipuolinen keskushyökkääjä on sementoinut itselleen avainpelaajan roolin hallitsevan Stanley Cup -mestarin riveistä.

Barkov on saanut seurata läheltä, kuinka Lundell haluaa jatkuvasti kehittää itseään pelaajana ja urheilijana.