Jääkiekon NHL:ssä Dallas Stars voitti vieraissa Nashville Predatorsin maalein 5–4. Dallas ratkaisi ottelun voiton päätöserässä, kun se teki kaksi maalia 47 sekunnissa. Jälkimmäisen maalin syötti Dallasin Mikko Rantanen.

Rantanen on ollut kuluvalla kaudella NHL:n tehokkain suomalaispelaaja tehoilla 8+13.

Dallasin muista suomalaisista puolustaja Miro Heiskanen syötti kaksi maalia, joista jälkimmäinen oli Roope Hintzin tekemä maali. Vain Esa Lindell jäi Dallasin suomalaisista pisteittä.

Nashvillen Erik Haula syötti yhden maalin. Predatorsin suomalaisesta maalivahtikaksikosta Justus Annunen oli torjuntavuorossa ja torjui ottelussa 17 laukausta.

Kapanen osui jo kuudetta kertaa

Oliver Kapanen teki joukkueensa avausmaalin, kun Montreal Canadiens voitti Utah Mammothin 6–2. Osuma oli Kapaselle kauden kuudes. Kapanen lisäksi syötti yhden joukkueensa maalin. Kolmannen polven kiekkoilijalla on nyt tällä kaudella kasassa 15 ottelussa tehot 6+4.

Utahin suomalaispuolustaja Olli Määttä jäi ottelussa pisteittä.

New Yorkin paikallistaistossa Islanders kävi ryöstöretkellä Manhattanilla ja haki Madison Square Gardenista 5–0-vierasvoiton. Rangersin suomalaisista Juuso Pärssinen pelasi lähes yhdeksän minuuttia ja Urho Vaakanainen lähes 12 minuuttia.

Eeli Tolvanen Seattlen tehopelaaja

Seattle Kraken kaatoi St. Louis Bluesin jatkoajalla maalein 4–3. Seattlen tehopelaaja oli hyökkääjä Eeli Tolvanen, joka teki ottelussa maalin ja syötti kaksi. Tolvaselle osuma oli kauden ensimmäinen.

Seattlen Kaapo Kakko jäi ottelussa pisteittä. Kakko on pelannut nyt alkukauden loukkaantumisensa jälkeen neljä ottelua ja on yhä ilman pisteitä. Jani Nyman ei pelannut ottelussa.

NHL:n perinneseurojen kohtaamisessa Boston Bruins voitti Toronto Maple Leafsin vieraissa maalein 5–3. Toronton Matias Maccelli teki yhden maalin. Turkulaisella on nyt tehtynä neljä maalia tällä kaudella. Bostonin suomalaisista puolustaja Henri Jokiharju jäi ottelussa pisteittä ja Joonas Korpisalo ei ollut torjuntavuorossa.

Carolina Hurricanes otti kolmannen peräkkäisen voittonsa, kun se kaatoi Buffalo Sabresin maalein 6–3. Carolinan suomalaishyökkääjät Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi molemmat tekivät ottelussa tehot 1+1. Buffalon maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen ei pelannut ottelussa.

New Jersey voittamaton kotonaan

New Jersey Devils voitti Pittsburgh Penguinsin maalein 2–1 ja ottelu ratkesi vasta voittomaalikilpailussa. New Jersey on ollut alkukaudella kovassa iskussa kotikaukalossaan, sillä se on voittanut kaikki seitsemän otteluaan siellä.

New Jerseyn Juho Lammikko pelasi ottelussa reilut 11 minuuttia ja jäi pisteittä. Ilman pisteitä jäivät myös Pittsburghin Joona Koppanen ja Ville Koivunen.

Ottawa Senators voitti Philadelphia Flyersin jatkoajalla 3–2. Ottelussa ei nähty suomalaispelaajia tositoimissa, kun Ottawan maalivahti Leevi Meriläinen ja puolustaja Nikolas Matinpalo olivat huilivuorossa. Philadelphian Rasmus Ristolainen ei ole vielä toipunut pelikuntoon viime keväänä tehdyn käsileikkauksen jäljiltä.