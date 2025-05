Miro Heiskasesta lupaava tieto

Dallas Starsin Miro Heiskasen ja joukkueen tähtihyökkääjä Jason Robertsonin on määrä palata joukkueen pelivahvuuteen NHL:n pudotuspelien seuraavalle kierrokselle.

Dallas eteni ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon 4–3-otteluvoitoin Coloradosta, vaikka se joutui pelaamaan ilman polvivammoista kärsiviä tähtiään Heiskasta ja Robertsonia. Toiselle kierrokselle St. Louisia tai Winnipegiä vastaan kaksikon on määrä palata.

– Uskon, että tulemme näkemään heidät pelaamassa, mutta en tiedä onko se ensimmäisessä, kolmannessa vai viidennessä pelissä, Starsin päävalmentaja Peter DeBoer sanoi NHL:n sivuston mukaan.

– Heidän tilanteensa on "päivästä päivään", mutta on vielä esteitä. Riippuu siitä, milloin aloitamme pudotuspelisarjan, ja kuinka paljon on aikaa ennen ensimmäistä ottelua. Meillä on paremmin tietoa lähempänä, DeBoer jatkoi.

Stars-käskijä oli tyytyväinen joukkueensa esitykseen, kun se raivasi tieltään Coloradon.

– Kun otetaan kaksi avainpelaajaa pois kenen tahansa kokoonpanosta, joukkue näyttää erilaiselta. Pidän siitä, että näytimme erilaisilta, mutta löysimme keinon. Se on tärkeintä, DeBoer kommentoi.