Dallas-luotsi antoi kovan palautteen omilleen – "Me varoitimme siitä"

– Olimme täysin kilpailukyvyttömiä avauserässä. Peli meni siihen. Jos et saavu avauserään Stanley Cup -mestaria vastaan, peli on 1-3. Tuollaista joukkuetta vastaan ei voi olla kilpailukyvytön. Loppupelin me taistelimme ja peli oli melko tasainen, DeBoer summaa.