Dallas-kapteenilta huima ennustus Miro Heiskasesta – "Olinko yllättynyt?"

Heiskanen merkkasi torstain ja perjantain välisen yön kierroksella kolme syöttöpistettä ja sai ottelun jälkeen ansaittuja kehuja Dallas-kapteeni Jamie Benniltä. 22-vuotias Heiskanen on tehtaillut tällä kaudella jo komeat tehopisteet 2+8. Sillä irtoaa puolustajien pistepörssin kuudes tila.

– Miro on loistava pelaaja. Hän selvästikin vienyt pelinsä uudelle tasolle. Olenko yllättynyt? En, Benn totesi ottelun jälkeisessä haastattelussa.

Vaikka suomalaispuolustaja on pelannut mainiosti tällä kaudella, on Dallasin kauden alku ollut vaikea. Dallas katkaisi Calgaryä vastaan neljän ottelun tappioputken, mutta se ei ole voittanut vielä peliäkään varsinaisella peliajalla. Dallas on läntisessä konferenssissa kymmenentenä.